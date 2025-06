Glenn Maxwell ODI Retirement: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Australia National Cricket Team) के घातक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के एक फैसले ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया हैं. ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. ग्लेन मैक्सवेल साल 2015 और 2023 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं. ग्लेन मैक्सवेल ने यह फैसला टी-20 क्रिकेट और अन्य वैश्विक प्रतिबद्धताओं को देखते हुए लिया है. आईपीएल 2025 में ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेल रहे थे. हालांकि, ग्लेन मैक्सवेल चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

Glenn Maxwell has announced his retirement from ODI cricket.

His unforgettable 201* against Afghanistan in the 2023 World Cup is hailed as one of the greatest ODI innings ever. He will continue to represent Australia in T20Is. #GlennMaxwell #retirement pic.twitter.com/4FeFt3wGCi

