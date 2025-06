ECS T10 2025 Finland Free Live Streaming: ईसीएस टी10 फिनलैंड 2025 का 18वां मुकाबला गुरुवार, 26 जून को वांता वाइपर्स और ओउलू सीसी (Vantaa Vipers vs Oulu CC) के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला फिनलैंड के केरावा नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित होगा. भारत में दर्शकों के लिए इस मुकाबले की शुरुआत शाम 3:45 बजे (IST) से होगी. हालांकि, भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि टूर्नामेंट के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. लेकिन क्रिकेट फैंस निराश न हों, क्योंकि वे इस रोमांचक मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं. ECS T10 टूर्नामेंट में दोनों टीमें अच्छे प्रदर्शन की तलाश में हैं और यह मुकाबला प्लेऑफ की तस्वीर को और रोमांचक बना सकता है. यह भी पढ़े: WI vs AUS Test Series 2025: वेस्टइंडीज के तूफ़ानी तेज़ गेंदबाज़ों ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी, पहली पारी में सिर्फ 180 रन पर समेटा पूरा दल

वांता वाइपर्स बनाम ओउलू सीसी मुकाबले का पूरा शेड्यूल और डिटेल्स

