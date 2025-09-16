India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया. पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटे भारतीय फैन को पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नवाज़ को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान चिढ़ाते हुए देखा गया. नवाज़ जब बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे थे, तभी उस बच्चे ने उन्हें 2022 आईसीसी टी20 विश्व कप का आखिरी ओवर याद दिलाया. गौरतलब है कि उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में हराया था और मोहम्मद नवाज़ आखिरी ओवर डालने के बावजूद पाकिस्तान को जीत नहीं दिला पाए थे. बच्चे की इस हरकत से स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने उसका साथ दिया और माहौल काफी मज़ेदार हो गया.

युवा फैन ने मोहम्मद नवाज़ को स्टैंड्स से चिढ़ाया

Abe ye kiska launda hai 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/QXfsclrUve — Space Recorder (@1spacerecorder) September 16, 2025

