Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Match Scorecard: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग(IPL 2025) का 39वां मुकाबला 21 अप्रैल(सोमवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अंजिक्या रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वहीँ, कॉमेंटेटर डैनी मॉरिसन ने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल से मस्ती भरे अंदाज़ में उनकी शादी की प्लानिंग को लेकर सवाल पूछ लिया. इस सवाल पर गिल मुस्कुराते हुए नज़र आए और बेहद शालीनता से जवाब देते हुए शादी को लेकर कोई पक्का संकेत नहीं दिया. डैनी मॉरिसन का यह सवाल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. वहीं, शुभमन गिल हमेशा से अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर कम बोलते हैं और क्रिकेट पर फोकस करना पसंद करते हैं. उनके इस जवाब ने फैंस के बीच और भी जिज्ञासा बढ़ा दी है कि क्या जल्द ही उनकी जिंदगी में कोई बड़ा ऐलान होने वाला है या नहीं.

शुभमन गिल से डैनी मॉरिसन ने पूछा शादी का सवाल

Danny Morrison - You're looking good, wedding bells around the corner? Getting married soon?

Shubman Gill - No, nothing like that.#KKRvsGT #GTvsKKR pic.twitter.com/lsQNjtqS3t

— Nature amazing (@Dkumar0125) April 21, 2025