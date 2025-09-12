Pakistan National Cricket Team vs India National Cricket Team: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज़ी पंजाब किंग्स चर्चा में है. दरअसल, पंजाब किंग्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के अगले मैच का ज़िक्र करते हुए कैप्शन लिखा – "Game 2 for the defending champions. Let's goooo". दिलचस्प बात यह रही कि इस पोस्ट में न तो पाकिस्तान का नाम लिया और न ही हैशटैग में उसका ज़िक्र किया गया हैं. इसके अलावा, शेयर की गई तस्वीर में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल को दिखाया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का लोगो शामिल नहीं किया गया हैं उसकी जगह खाली जगह छोड़ दी गई, जबकि बीसीसीआई का लोगो और वर्सेस का निशान मौजूद था. पंजाब किंग्स के इस कदम पर फैंस ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं.

देखें फैंस का रिएक्शन

