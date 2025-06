Australia National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, T20I Series 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने वाला हैं. 19 जुलाई को इस सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया हैं. मिचेल मार्श को टीम की कमान सौंपी गई हैं. इसके अलावा मिचेल ओवेन और मैट कुन्हेमन को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में शामिल किया गया है. वहीं, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क को आराम दिया गया है. जोश हेजलवुड को भी टीम में शामिल किया गया हैं. खराब फॉर्म में जूझ रहे जेक फ्रेजर-मैकगर्क को टीम से बाहर कर दिया गया है. सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में फ्रेजर-मैकगर्क ने 16.14 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 113 रन बनाए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ कुछ ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम

SQUAD ✈️🌴

Mitchell Marsh will lead a squad of 16 for the T20I component of our national men's team's upcoming tour of the West Indies. pic.twitter.com/liw6KlvtUU

— Cricket Australia (@CricketAus) June 4, 2025