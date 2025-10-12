India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 13th Match Live Score Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 13वां मुकाबला आज यानी 12 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस प्रमुख टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूत करने के लिए उतरेंगी, जिसमें भारत महिला टीम को दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी करनी होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, जो वर्तमान में बिना हारे है, अपनी अजेयता बनाए रखने का प्रयास करेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 48.5 ओवरों में 330 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 331 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली ने महज 84 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 191/3.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Scorecard)

𝐂𝐄𝐍𝐓𝐔𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐋𝐘𝐒𝐒𝐀 𝐇𝐄𝐀𝐋𝐘! 🙌 Her 6th ODI hundred, first as captain, comes off 84 balls as she anchors Australia at 191/3 (30.2)! 🏏#CricketTwitter #CWC25 #INDvAUS pic.twitter.com/xhZVCj5Wfr — Female Cricket (@imfemalecricket) October 12, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)