एक महिला ने एक साहसिक और अपरंपरागत श्रद्धांजलि देते हुए अपनी मृत बिल्ली को फ्रीज-ड्राई करके अपने पास रखा, इसे प्यार और याद का कार्य बताया. ऑनलाइन तस्वीरें साझा करते हुए, उसने कैप्शन दिया, "जब आप किसी चीज़ से इतना प्यार करते हैं, तो आप उसे दफनाते नहीं. आप उसे संरक्षित करते हैं. हमेशा के लिए और हाँ, उसे फ्रीज-ड्राई किया गया है. वीडियो में महिला बॉक्स को खोलते हुए दिखाई दे रही है और बिल्ली को देखने के बाद इमोशनल हो जाती है. महिला बिल्ली को गले लगाती है और चूमने लगती है. इस हरकत ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं, कुछ लोगों ने इसे मार्मिक कहा है जबकि अन्य इसे परेशान करने वाला मानते हैं. यह भी पढ़ें: Model Chaiwali Simran Gupta: कपड़े खींचे और गाली दी...लखनऊ में आधी रात को मॉडल चायवाली सिमरन गुप्ता से मारपीट, पुलिस की बदसलूकी का VIDEO वायरल

Woman freeze-dries her deceased cat and puts it on a mantel.

The woman says she is "honoring" the cat by preserving him and displaying him in her house.

"When you love something that much, you don't bury it... you preserve it. Forever iconic. Forever fuzzy. And yes, he's… pic.twitter.com/v5oOfuhLMc

