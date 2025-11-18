उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हरदोई (Hardoi) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोमवार शाम सिनेमा चौराहा स्थित एक पेट्रोल पंप पर एक महिला और कुछ राहगीर बस कंडक्टर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब बस ईंधन भरवाने के लिए रुकी थी. महिला के अनुसार कंडक्टर ने उसके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद वह गुस्से में आ गई और चप्पल से कंडक्टर को मारने लगी. कंडक्टर को अकेला पाकर आसपास मौजूद कुछ लोगों ने भी हस्तक्षेप किया, उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में पेट्रोल पंप पर भीड़ इकट्ठी हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. यह भी पढ़ें: Mumbai: मुंबई के खार में अपने घर लौट रही फ्रांसीसी टीचर से स्कूटर सवार युवक ने की छेड़छाड़, आरोपी धारावी से गिरफ्तार

यूपी के हरदोई में टिकट को लेकर हंगामा

