Alpaca Viral Video: अल्पाका (Alpaca) को ऊंट परिवार का सदस्य और दक्षिणी अमेरिकी ऊंट की एक पालतू प्रजाति माना जाता है. अल्पाका उच्च गुणवत्ता वाले ऊन पैदा करने के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक नवजात अल्पाका (Baby Alpaca) और उसकी मां का भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें जन्म के ठीक एक दिन बाद मादा अल्पाका अपने नन्हे बच्चे को गर्व से चूमती और उस पर प्यार लुटाती हुई नजर आ रही है. इस वीडियो को @itsme_urstruly नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक दिन पहले पैदा हुआ बच्चा अल्पाका और उसकी मां उसे गर्व से चूम रही है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 76k व्यूज मिल चुके हैं. मां और बच्चे के बीच के प्यार वो अटूट बंधन को देख लोग भावुक हो रहे हैं. यह भी पढ़ें: जन्म के बाद खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगा नवजात हाथी, लड़खड़ाकर गिरा तो मां ने ऐसे की मदद (Watch Viral Video)

नन्हे अल्पाका को गर्व से चूमती उसकी मां

The baby alpaca that was born the day before and his mother kissing him proudly pic.twitter.com/V8m0hE18F2

