महाराष्ट्र, 10 सितंबर: इंटरनेट पर एक एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हार्ले डेविडसन राइडर एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए नज़र आता है. व्लोग में हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) राइडर को बाइक का स्पेयर पार्ट्स न मिलने की शिकायत करते हुए सुना जा सकता है. बातचीत के दौरान वह अचानक सामने चल रही दूसरी बाइक से टकरा जाता है. पूरी घटना हेलमेट में लगे कमरे में कैद हो गई. इस वीडियो को @Incognito_qfs" से शेयर किया गया है. यह घटना महाराष्ट्र के संभाजी नगर की बताई जा रही है. यूट्यूब चैनल के लिए व्लोग बनाते समय बाइकर की टक्कर दूसरे बाइक से हो गई. यह भी पढ़ें: Mumbai: पुलिस कर्मी ने कई दुपहियां वाहनों को एक एक कर गिराया, मुंबई के गिरगांव चौपाटी की घटना से लोगों का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा; VIDEO

व्लोग बनाते समय दूसरी बाइक से टकराया हार्ले डेविडसन राइडर

