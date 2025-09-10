महाराष्ट्र, 10 सितंबर: इंटरनेट पर एक एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हार्ले डेविडसन राइडर एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए नज़र आता है. व्लोग में हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) राइडर को बाइक का स्पेयर पार्ट्स न मिलने की शिकायत करते हुए सुना जा सकता है. बातचीत के दौरान वह अचानक सामने चल रही दूसरी बाइक से टकरा जाता है. पूरी घटना हेलमेट में लगे कमरे में कैद हो गई. इस वीडियो को @Incognito_qfs" से शेयर किया गया है. यह घटना महाराष्ट्र के संभाजी नगर की बताई जा रही है. यूट्यूब चैनल के लिए व्लोग बनाते समय बाइकर की टक्कर दूसरे बाइक से हो गई. यह भी पढ़ें: Mumbai: पुलिस कर्मी ने कई दुपहियां वाहनों को एक एक कर गिराया, मुंबई के गिरगांव चौपाटी की घटना से लोगों का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा; VIDEO

व्लोग बनाते समय दूसरी बाइक से टकराया हार्ले डेविडसन राइडर

This vlogger was riding his Harley and talking about how difficult it is to get parts of an imported bike. And then a random guy on his bike came out of nowhere and crashed into him in Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra. Ideally, the licence of the other guy should be… pic.twitter.com/qzJlXwWb4y — Incognito (@Incognito_qfs) September 9, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)