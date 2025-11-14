नासिक, महाराष्ट्र: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक अजीब और जोखिम भरा दृश्य सामने आया है, जिसमें कई बाइक सवार सड़क के बीच रखी एक बड़ी पाइपलाइन के अंदर से गुजरते दिखाई दे रहे हैं. इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो ने जहां गंभीर सुरक्षा सवाल खड़े किए हैं, वहीं नेटिज़न्स की मज़ेदार प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं. इंस्टाग्राम यूज़र अभिषेक सिंह द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में सड़क पर एक कंक्रीट की सुरंग जैसी बड़ी पाइप पड़ी दिखाई देती है, जो यातायात में बाधा पैदा कर रही है. वाहनों को इस रुकावट से बचने के लिए धीमा होना पड़ता है, लेकिन इसी बीच कई बाइक सवार जोखिम भरा शॉर्टकट अपनाते हुए सीधे खोखली पाइप के भीतर से गाड़ी निकालकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं. पाइप के अंदर इस तरह लापरवाही से बाइक दौड़ाते लोगों को देखकर कई दर्शक हैरान रह गए. यह भी पढ़ें: VIDEO: हॉस्पिटल में घुसकर आरोपी ने चुराए मरीजों के मोबाइल, सुरक्षा की उड़ी धज्जियां, अल्लूरी सीताराम राजू जिले के अराकू वैली हॉस्पिटल का वीडियो आया सामने
बाइक सवारों की खतरनाक हरकत कैमरे में कैद
