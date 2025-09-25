बेंगलुरु की व्यस्त सड़क पर एक टी शर्ट चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे लोग भड़के हुए हैं. एक बाइक सवार व्यक्ति ऐसी टी-शर्ट पहने नजर आया, जिस पर कश्मीर का विकृत भारतीय नक्शा और एक झंडा प्रिंट था. यह झंडा कथित तौर पर 'आज़ाद कश्मीर आंदोलन' से जुड़ा माना जा रहा है, जिसमें पूरे कश्मीर क्षेत्र को, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) भी शामिल है, जिसे भारत से अलग दिखाया गया है. वीडियो में बाइक पर पीछे बैठा शख्स यह टी शर्ट पहने हुए है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और कई यूज़र्स इस कृत्य को राष्ट्रविरोधी बताते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. यह भी पढ़ें: अपहरण का VIDEO: घर के बाहर से 3 साल के बच्चे को उठा ले गए बदमाश, पिता की आंखों में फेंका मिर्ची पाउडर

प्रो-पाक टी-शर्ट पहनकर निकला बेंगलुरु का राइडर

