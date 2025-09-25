अपहरण का VIDEO: घर के बाहर से 3 साल के बच्चे को उठा ले गए बदमाश, पिता की आंखों में फेंका मिर्ची पाउडर

(Photo Credit: X)

Vellore Kidnapping Case: तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. यहां गुड़ियाथम इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े एक 3 साल के मासूम बच्चे को उसके घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया. यह पूरी वारदात पास में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे का पिता वेणु अपनी स्कूटर पार्क कर रहा है और बच्चा वहीं पास में खड़ा है. तभी कर्नाटक नंबर प्लेट वाली एक कार आकर रुकती है. उसमें से हेलमेट पहना एक शख्स उतरता है और इंतज़ार करता है. जैसे ही पिता स्कूटर खड़ी करके बच्चे की तरफ बढ़ता है, वह शख्स दौड़कर आता है, बच्चे को गोद में उठाता है और कार की तरफ भागता है.

जब पिता वेणु ने उसे रोकने की कोशिश की, तो किडनैपर ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया, जिससे वे दर्द से तड़पकर नीचे गिर गए. इसके बाद बदमाश बच्चे को लेकर कार में बैठकर फरार हो गए.

बच्चा सुरक्षित मिला, आरोपी फरार

राहत की बात यह है कि घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित बचा लिया. बाद में पिता अपने सहमे हुए बेटे को गोद में लिए हुए भी दिखे.

पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है. शुरुआती जांच में पता चला है कि कार पर लगी नंबर प्लेट नकली हो सकती है. किडनैपर को पकड़ने के लिए सभी बॉर्डर चेक-पोस्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस की कई टीमें गाड़ी को ट्रैक करने में लगी हुई हैं. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अपहरण के पीछे का असली मकसद क्या था.