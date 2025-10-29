कंबोडिया (Cambodia) की राजधानी नोम पेन्ह (Phnom Penh) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लड़के के कान में जिंदा कॉकरोच घुस गया था. डॉक्टर ने जिंदा कॉकरोच को लड़के के कान से बाहर निकाल दिया. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. यह अजीबो-गरीब मामला 23 अक्टूबर को उस समय सामने आया, जब एक मां अपने बेटे के कान में दर्द और लगातार बजने की शिकायत लेकर स्थानीय क्लिनिक पहुंची. डॉक्टर को पहले लगा कि बच्चे को सामान्य कान का संक्रमण है, लेकिन जांच के दौरान उन्होंने देखा कि बच्चे के कान की नली के भीतर एक कॉकरोच रेंग रहा है. जीवित और हिलते-डुलते कॉकरोच को बाहर निकालना डॉक्टर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, हालांकि उन्होंने सावधानीपूर्वक जिन्दा कॉकरोच को बाहर निकाल दिया. यह भी पढ़ें: VIDEO: महिला डॉक्टर की दबंगई! अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में बेटी का इलाज करवाने पहुंचे शख्स को मारा थप्पड़, वीडियो आया सामने

कंबोडिया में लड़के के कान से निकला जिंदा कॉकरोच

View this post on Instagram A post shared by MS News (@mustsharenews)

