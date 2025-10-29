कंबोडिया (Cambodia) की राजधानी नोम पेन्ह (Phnom Penh) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लड़के के कान में जिंदा कॉकरोच घुस गया था. डॉक्टर ने जिंदा कॉकरोच को लड़के के कान से बाहर निकाल दिया. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. यह अजीबो-गरीब मामला 23 अक्टूबर को उस समय सामने आया, जब एक मां अपने बेटे के कान में दर्द और लगातार बजने की शिकायत लेकर स्थानीय क्लिनिक पहुंची. डॉक्टर को पहले लगा कि बच्चे को सामान्य कान का संक्रमण है, लेकिन जांच के दौरान उन्होंने देखा कि बच्चे के कान की नली के भीतर एक कॉकरोच रेंग रहा है. जीवित और हिलते-डुलते कॉकरोच को बाहर निकालना डॉक्टर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, हालांकि उन्होंने सावधानीपूर्वक जिन्दा कॉकरोच को बाहर निकाल दिया. यह भी पढ़ें: VIDEO: महिला डॉक्टर की दबंगई! अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में बेटी का इलाज करवाने पहुंचे शख्स को मारा थप्पड़, वीडियो आया सामने
कंबोडिया में लड़के के कान से निकला जिंदा कॉकरोच
View this post on Instagram
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)