VIDEO: महिला डॉक्टर की दबंगई! अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में बेटी का इलाज करवाने पहुंचे शख्स को मारा थप्पड़, वीडियो आया सामने

The man was slapped by a female doctor (Credit-(X,@JanExpressNews)

Ahmedabad News: हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है. लेकिन कुछ दिनों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे है. जिसके कारण इसी पेशे की छवि धूमिल पड़ती जा रही है. ऐसी ही एक घटना अहमदाबाद (Ahmedabad) के सिविल हॉस्पिटल ( Civil Hospital) से सामने आई है. इस वीडियो में एक महिला डॉक्टर मरीज के पिता पर इतना बौखला जाती है और उसे वीडियो बनाने पर उसे थप्पड़ जड़ देती है. सामने आएं वीडियो में महिला डॉक्टर (Female Doctor) एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही हैं. आरोप है कि डॉक्टर ने न सिर्फ उस व्यक्ति के साथ बदसलूकी की बल्कि उसकी बेटी का इलाज करने से भी इनकार कर दिया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @JanExpressNews नाम के हैंडल से शेयर किया जा रहा है.

महिला डॉक्टर ने मरीज के पिता को लगाया थप्पड़

क्यों हुआ विवाद?

जानकारी के मुताबिक़ घटना 26 अक्टूबर की बताई जा रही है.मरीज के पिता, जिनकी पहचान आशिक हरिभाई चावड़ा के रूप में हुई है, अपनी बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल (Hospital) लेकर आए थे. वहीं डॉक्टर पीली कुर्ती में, गले में स्टेथोस्कोप लगाए वार्ड में मौजूद थीं. बताया जाता है कि किसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. इस दौरान चावड़ा ने डॉक्टर के साथ हो रही बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे डॉक्टर भड़क गईं.सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल फुटेज में डॉक्टर चावड़ा को कहते हुए नजर आती हैं, 'मोबाइल नीचे रखो. लेकिन जब वह जवाब देते हैं, तो डॉक्टर अचानक आगे बढ़कर उन्हें थप्पड़ जड़ देती हैं.मौके पर एक सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था, मगर उसने बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की.थप्पड़ के बाद डॉक्टर ने मरीज के पिता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनकी बेटी का इलाज नहीं करेंगी. वीडियो में डॉक्टर यह भी कहती हैं, 'मैं आपके बच्ची का इलाज नहीं करूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं.

लोगों ने जताई नाराजगी

वीडियो (Video) सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई है. नेटिज़न्स ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.