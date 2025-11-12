एक मंदिर के अंदर बुज़ुर्ग व्यक्ति के अचानक बेहोश होकर गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में सफेद कुर्ता और धोती पहने एक व्यक्ति को कुछ देर तक मंदिर में खड़े देखा जा सकता है, इसके बाद वह अचानक ज़मीन पर गिर पड़ते हैं. यह पूरी घटना मंदिर के भीतर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई. वीडियो में आगे दिखता है कि व्यक्ति गिरने के बाद मंदिर के फर्श पर बैठ जाते हैं और हांफने लगते हैं. थोड़ी देर में एक श्रद्धालु दौड़कर उनकी मदद के लिए पहुंचता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 10:10 बजे हुई और उसी समय बुज़ुर्ग व्यक्ति ने अंतिम सांस ली. यह वीडियो कहां का है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है. यह भी पढ़ें: Sudden Death Video: जिम में हुई अचानक मौत! जबलपुर में हार्ट अटैक से शख्स ने तोड़ा दम, CPR से भी नहीं बची जान

मंदिर में पूजा के दौरान अचानक गिरकर बुज़ुर्ग की मौत

View this post on Instagram A post shared by Vanraj Jalu (@vanrajjalu)

