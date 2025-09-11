हनुमानकोंडा (तेलंगाना), 11 सितंबर: तेलंगाना के हनुमाकोंडा के प्राइवेट स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जहां एक 15 वर्षीय जयंत, जो कक्षा 10 का छात्र था, नईमनगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में खेलते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. यह घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें जयंत को अचानक जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसके आसपास सहपाठी और एक टीचर मौजूद थे. गिरने के कुछ ही देर बाद, जयंत के नाक और कान से खून बहने लगा, जिससे मौके पर मौजूद छात्र और टीचर डर गए. उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया. जयंत के माता पिता ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि शिक्षकों की बेरहमी और लापरवाही का नतीजा है. परिजनों ने दावा किया कि जयंत को स्कूल में पीटा गया था, और उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है. यह भी पढ़ें: Kolhapur Shocker: गणेश मंडल के पंडाल में खेलते हुए 10 साल के बच्चे को आया हार्ट अटैक, मां की गोद में तोड़ा दम, कोल्हापुर की घटना से परिजनों में फैला मातम

तेलंगाना के हनुमाकोंडा में स्कूल एक्टिविटी के दौरान बच्चे की मौत

గ్రౌండ్‌లో ఆడుకుంటూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి విద్యార్థి మృతి చెవులు, ముక్కు నుండి రక్తం కారి మరణించిన పదవ తరగతి విద్యార్థి హన్మకొండ జిల్లా కేంద్రంలోని నయీంనగర్ ప్రాంతంలో ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఘటన మృతి చెందిన విద్యార్థి జయంత్(15)గా గుర్తింపు ఆసుపత్రికి తరలించగా.. అప్పటికే… pic.twitter.com/ADovl2TXiJ — Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 11, 2025

