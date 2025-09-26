पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में एक सांप को अपने मुंह में मछली पकड़कर तैरता हुआ नज़र आ रहा है. यह हैरान कर देनेवाली घटना कोलकाता में आये भारी बारिश के बाढ़ के बीच की है. बताया जा रहा है कि यह सांप ‘चेकर्ड कीलबैक’ प्रजाति का है, जिसे स्थानीय भाषा में ‘जोल धोरा’ कहा जाता है. यह सांप जहरीला नहीं होता है और पानी में रहता है. जो आमतौर पर मीठे पानी वाले क्षेत्र में पाया जाता है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अत्रेयी मित्रा नाम के यूजर ने शेयर किया था. पोस्ट के साथ मज़ाकिया अंदाज़ में कैप्शन लिखा गया:
"दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता और उसके छोटे-छोटे फायदे."वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. यह भी पढ़ें: Cobra Snake in Commode: पुष्कर में होटल के बाथरूम के कमोड में बैठा था 5 फीट का कोबरा, देखकर टूरिस्ट के उड़े होश, VIDEO आया सामने
कोलकाता में बाढ़ के पानी में सांप ने पकड़ी मछली
