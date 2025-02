बिहार के एक पुलिस अधिकारी को मंदिर में अनुष्ठान के दौरान अपनी नवविवाहिता पत्नी को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है. महिला ने बिहार के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इंस्पेक्टर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई. 45 सेकंड के वीडियो में हरे रंग की स्वेटशर्ट पहने एक व्यक्ति किसी मुद्दे पर अपनी नवविवाहिता पत्नी से बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है. बाद में जब वह उस पर हमला करता है, तो विवाह समारोह में शामिल लोग हस्तक्षेप करते हैं और महिला को बचाते हैं. बहस के दौरान, महिला चुप रहती है और एक शब्द भी नहीं बोलती है. यह भी पढ़ें: Pratapgarh Shocker: इंसानियत हुई शर्मसार! महिला ने चलती कार से नवजात को फेंका बाहर, पुल के रेलिंग से सिर टकराकर बच्चे की मौत, भयावह वीडियो आया सामने (Watch Video)

इस वीडियो को पत्रकार प्रिया सिंह ने मंगलवार को दोपहर करीब 1.31 बजे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया. अपलोड होने के बाद से अब तक इस वीडियो को 200,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और इस पर सैकड़ों कमेंट्स आए हैं. बाद में इस वीडियो को एक मशहूर एक्स अकाउंट “घर का कलेश” ने शेयर किया.

In Nawada, Bihar, A policeman slapped his newly-wed bride immediately after marriage in a temple, The woman lodged a complaint after which SP Abhinav immediately suspended the inspector.

pic.twitter.com/h7a3GXhbPY

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 4, 2025