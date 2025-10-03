लखनऊ के बाज़ार खाला इलाके से एक हैरान कर देनेवाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला को ब्लिंकइट से ऑर्डर किए गए अंडों में प्लास्टिक मिला. महिला ने जब अंडों को तोड़ा और अंदर जर्दी की जगह प्लास्टिक जैसा पदार्थ निकला. ये अंडे "एग्स एवरी डे व्हाइट प्रोटीन रिच एग्स" ब्रांड के थे, जिन्हें उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. महिला ने इस अजीबो-गरीब घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसमें साफ़ देखा जा सकता है कि प्लेट में रखे अंडों के अंदर पीली जर्दी की जगह प्लास्टिक जैसा कुछ मौजूद है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. यह भी पढ़ें: Disturbing Video: उत्तराखंड के हरिद्वार में अस्पताल ने किया भर्ती से इनकार, महिला ने अस्पताल परिसर में दिया बच्चे को जन्म

लखनऊ में ब्लिंकिट से ऑर्डर किए अंडों में महिला को मिला प्लास्टिक

लखनऊ में ब्लिंकिट से अंडे मंगाए गया, लेकिन अंडे से निकला प्लास्टिक जिसके बाद से हड़कंप मच गया, महिला ने अंडे का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया लखनऊ के बाजारखाला छेत्र का मामला pic.twitter.com/vkChCeaBnd — Priya singh (@priyarajputlive) September 30, 2025

