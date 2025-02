Viral Video: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यालय में कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है. वायरल वीडियो में पार्टी का मंच खाली नजर आ रहा है और वहां लगे LED में नापतोल का विज्ञापन चल रहा है. इस वायरल वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे AAP की संभावित हार से जोड़ रहे हैं. हालांकि, अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ये भी पढें: दिल्ली चुनाव के रुझानों पर संजय राउत बोले, आप- कांग्रेस साथ लड़ते तो अच्छा होता

🚨 AAP HQ Update: No big leader present yet.

Stage remains empty. Meanwhile, a Naaptol ad is playing on the AAP stage—crowd bursts into laughter! 😆

#AAP #Politics #DelhiAssemblyElection2025 #DelhiElections2025 #DelhiPolls #Delhi #DelhiElectionResults pic.twitter.com/HEk6gkyZSk

— The New Indian (@TheNewIndian_in) February 8, 2025