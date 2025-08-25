सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर को स्थानीय क्रिकेट मैदान पर हमला करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में बंदर प्रैक्टिस कर रहे युवा क्रिकेटरों की ओर दौड़ता हुआ नजर आता है, और कुछ खिलाड़ियों का पीछा करते हुए उन पर झपटने की कोशिश करता है. एक लड़के को तो बंदर धक्का मारकार गिरा देता है. वीडियो में लड़के को रोते हुए भी देखा जा सकता है. खिलाड़ी डर के मारे मैदान छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भागते दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना किस स्थान की है. यह भी पढ़ें: Latur: पोले के उत्सव में पटाखों की आवाज सुनकर बैल बौखलाया, जमकर मचाया उत्पात, 1 शख्स हुआ घायल, लातूर का VIDEO आया सामने

क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान बंदर ने किया हमला

🚨 FIRST TIME IN CRICKET 🚨 - A Monkey 🐒 entered the cricket field and started hitting the young cricketers 😮 - Just watch till the end, A scary video 😨 pic.twitter.com/QE4JhrpIQd — Richard Kettleborough (@RichKettle07) August 24, 2025

