Latur: पोले के उत्सव में पटाखों की आवाज सुनकर बैल बौखलाया, जमकर मचाया उत्पात, 1 शख्स हुआ घायल, लातूर का VIDEO आया सामने

लातूर, महाराष्ट्र: बैलों से जुड़ा पोले (Pola Festival) का त्यौहार पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra)में मनाया जा रहा है. इस दौरान लातूर जिले से एक हादसे का वीडियो सामने आया है. जहांपर उत्सव में पटाखों (Firecrackers)की आवाज से बैल (Bull)बौखला गया और जमकर उत्पात मचाया. ये घटना खरोड़ा गांव (Kharodha Village) की बताई जा रही है. इस दौरान बैल को सजा धजाकर लाया जाता है और इसी दौरान पटाखों की आवाज से उत्सव में ही बैल बेकाबू (Out Of Control) हो जाता है और कूदने लगा जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है. इस दौरान लोग भी अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आते है. इस समय एक शख्स भी घायल हो गया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

पोले में बैल ने मचाया उत्पात

पटाखों के कारण बौखलाया बैल

लातूर जिले (Latur District)के खरोड़ा गांव में पोले के मौके पर आयोजित एक जुलूस के दौरान पटाखों की आवाज़ से एक बैल(Bull) बौखला गया. इससे जुलूस में शामिल और सड़क किनारे खड़े ग्रामीण दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे. इस दौरान एक शख्स नीचे गिरकर घायल हो गया है तो वही कई लोग इस बैल के हमले से बच गए. बताया जा रहा है कि किसान संगमेश्वर तत्तापुरे अपने बैलों को सजाकर उत्सव में पहुंचे थे. इस दौरान, साउंड सिस्टम (Sound System)

तेज़ आवाज़ में बज रहा था. इस समय कुछ लोगों ने पटाखें (Firecrackers) भी फोड़े, जिसके कारण बैल बौखला गया और इधर उधर उछलने लगा, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे. इस समय बैल सीधे गांव के अंदर भाग खड़ा हुआ.

बड़ा हादसा टला

इस दौरान एक बड़ा हादसा (Major Accident)हो सकता था. लेकिन गनीमत रही की बड़ा हादसा होते होते टल गया. इस घटना के बाद काफी देर तक गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. बता दें की जानवरों के सामने या पास में पटाखें (Firecrackers) फोड़ने से जानवर आक्रामक हो जाते है. जिसके कारण जानवरों (Animals) के आसपास पटाखें फोड़ने से सावधान रहें.