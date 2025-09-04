राजस्थान का गोगाजी महाराज मेला बहुत प्रसिद्ध है, इस मेले में भक्त बहुत ही दूर-दूर से आते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु ज़िंदा सांपों के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो राजस्थान के गोगाजी महाराज मेले का है. हजारों साल पुरानी परंपरा के अनुसार लोग मेले में सांप लेकर नाचते हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है भक्त किस तरह से सांपों के साथ बिना किसी डर के डांस करते दिखाई दे रहे हैं. जो इस लोक आस्था की अनूठी अभिव्यक्ति को दर्शाता है. यह भी पढ़ें: बिहार की जेल में सजा मंडप, गूंजी शहनाई; देवर ने रचाई भाभी से शादी, कैदी बने बाराती

गोगाजी महाराज मेले में सांप के साथ डांस करते दिखे भक्त

⚠️India not for the faint hearted!#Rajasthan’s Gogaji Mela on Teja Dashmi, devotees seen dancing with live snakes in hand The vibrant fair held in honour of folk deity Gogaji Maharaj draws thousands who celebrate with the age-old tradition of snake dances pic.twitter.com/82CHzvpSku — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 4, 2025

