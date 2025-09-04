राजस्थान का गोगाजी महाराज मेला बहुत प्रसिद्ध है, इस मेले में भक्त बहुत ही दूर-दूर से आते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु ज़िंदा सांपों के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो राजस्थान के गोगाजी महाराज मेले का है. हजारों साल पुरानी परंपरा के अनुसार लोग मेले में सांप लेकर नाचते हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है भक्त किस तरह से सांपों के साथ बिना किसी डर के डांस करते दिखाई दे रहे हैं. जो इस लोक आस्था की अनूठी अभिव्यक्ति को दर्शाता है. यह भी पढ़ें: बिहार की जेल में सजा मंडप, गूंजी शहनाई; देवर ने रचाई भाभी से शादी, कैदी बने बाराती

गोगाजी महाराज मेले में सांप के साथ डांस करते दिखे भक्त

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)