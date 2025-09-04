बिहार की जेल में सजा मंडप, गूंजी शहनाई; देवर ने रचाई भाभी से शादी, कैदी बने बाराती

Representational Image | Unplash

पटना: बिहार (Bihar) के मधुबनी (Madhubani) जिले की एक अनोखी घटना ने सबको चौंका दिया. यहां जेल के अंदर ही शादी हुई, जिसमें कैदी बाराती बने और जेल प्रशासन ने मंडप सजवाया. दरअसल, एक यौन शोषण मामले में आरोपी छोटू यादव उर्फ बद्री यादव ने कोर्ट के आदेश पर अपनी विधवा भाभी गीता कुमारी से शादी कर ली.

यह शादी कोर्ट के आदेश पर हुई. आरोपी ने जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि पहले शादी का सत्यापन हो, तभी जमानत दी जाएगी. इसके बाद आरोपी ने निचली अदालत से जेल में ही शादी की अनुमति मांगी. कोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने शादी की पूरी व्यवस्था की और मंडप सजाया गया.

क्या है पूरा मामला?

2022 में गीता कुमारी के पति (जो छोटू यादव के बड़े भाई थे) की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद छोटू और गीता एक साथ रहने लगे. आरोप है कि छोटू यादव ने शादी किए बिना गीता से कई बार संबंध बनाए. गीता कई बार गर्भवती हुईं और दवाइयों से गर्भपात कराया गया. जब गीता ने एक और गर्भपात से इनकार किया, तो छोटू ने उन पर हमला किया. गीता ने अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया.

शादी में कौन-कौन हुआ शामिल?

शादी में परिवार वाले, वकील, जेल स्टाफ और कैदी शामिल हुए. जेल अधीक्षक ओम प्रकाश शांति भूषण ने बताया कि यह शादी जज सैयद मोहम्मद फज़लुल बारी के निर्देश पर कराई गई. कैदियों ने बाराती बनकर पूरी रस्म में हिस्सा लिया.

शादी के बाद जमानत

आरोपी ने जेल से जमानत की अर्जी लगाई. कोर्ट ने शर्त रखी कि जमानत तभी मिलेगी जब वह गीता से शादी करेगा. यही वजह रही कि जेल परिसर में शादी कराई गई.