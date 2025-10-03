‘Black Magic High Alert’ Conspiracy Theories Go Viral: दुर्गा पूजा 2025 (Durga Puja 2025) खत्म होने और दिवाली (Diwali) के कुछ ही हफ्ते दूर होने के साथ, इंस्टाग्राम पर 2 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच काले जादू की रस्मों (Black Magic Rituals) में बढ़ोतरी का दावा करने वाली खतरनाक षड्यंत्र की थ्योरीज की बाढ़ आ गई है. वायरल रील्स, कैप्शन और स्टोरीज चेतावनी दे रही हैं कि 20 दिनों की यह अवधि प्रकाश और अंधकार के बीच की दीवार सबसे कमजोर होती है, जिससे लोग ‘बुरी ताकतों के प्रति संवेदनशील’ हो जाते हैं. इन ट्रेंडिंग पोस्ट्स के अनुसार, घर की दहलीज पर सिंदूर या राख से सने नींबू नकारात्मकता फैलाने की कोशिशों का संकेत देते हैं. सड़कों या मंदिरों में पड़े बेतरतीब सिक्कों को ‘शापित’ बताया जा रहा है, जबकि अजनबियों से मिली मिठाइयों और प्रसाद को काली प्रथाओं से जोड़ा जा रहा है.

अन्य वायरल दावे रात भर चप्पलें बाहर छोड़ने या घर में मिले गांठदार धागों को नजरअंदाज करने के प्रति आगाह कर रहे हैं, इन्हें काले जादू का हथियार बता रहे हैं. इस उन्माद ने ऑनलाइन व्यापक बहस छेड़ दी है, सोशल मीडिया यूजर्स सुझाव और ‘सुरक्षात्मक अनुष्ठान’ साझा कर रहे हैं. हालांकि ये पोस्ट अभी तक सत्यापित नहीं हैं, लेकिन कंटेंट्स की विशाल मात्रा ने एक तात्कालिकता की भावना पैदा कर दी है, जिसने 2-22 अक्टूबर की अवधि को एक गर्म विषय बना दिया है. यह भी पढ़ें: Black Magic at Office Gate: ‘नींबू, काली गुड़िया, लाल सिंदूर...’ छंटनी के बाद गुस्साए कर्मचारी ने ऑफिस के गेट पर किया काला जादू

इंस्टाग्राम पर 'नकारात्मक ऊर्जा' अलर्ट की बाढ़

'काला जादू हाई अलर्ट' षड्यंत्र सिद्धांत वायरल

सोशल मीडिया पर काले जादू के सिद्धांतों की चर्चा

दुर्गा पूजा से दिवाली के बीच बुरी प्रथाओं के बढ़ने की चेतावनी

