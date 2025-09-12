भोपाल, मध्य प्रदेश, 12 सितंबर: भोपाल में निवासियों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. जहां उन्होंने एक सड़क के गड्ढे को 10 साल पूरे होने पर उसका जन्मदिन केक काटकर मनाया. यही नहीं उन्होंने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न भी मनाया. जानकारी के अनुसार, ऐशबाग हॉकी स्टेडियम के पास निवासियों ने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने ऐसा करके पिछले 10 सालों से उन्हें परेशान कर रहे गड्ढों को लेकर अपनी निराशा को उजागर किया है. यह न केवल एक अनोखा विरोध प्रदर्शन था, इसलिए इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें: Bengaluru: स्कूल बस गड्ढे में पलटने से बाल-बाल बची; बच्चों को सुरक्षित निकाला गया- देखें वीडियो
भोपाल में सड़क की दुर्दशा पर अनोखा विरोध प्रदर्शन
