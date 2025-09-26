रूस (Russia) के पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की (Petropavlovsk-Kamchatsky) शहर के एक पार्किंग से हैरान कर देनेवाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बड़े से खतरनाक भालू को घुसते हुए देखा जा सकता है. भालू एक व्यक्ति पर झपट्टा मारने वाला था कि तभी शख्स ने जल्दबाजी दिखाई और कार में बैठ गया. इसके बाद भालू एक 12 वर्षीय बच्चे पर हमला करनेवाला था लेकिन बच्चे ने मरने का ड्रामा किया इसलिए वह भी बच गया. इस हमले में एक 84 वर्षीय महिला की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई. यह पूरी घटना पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस भयावह घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना गई है और वन्यजीव नियंत्रण अधिकारियों द्वारा भालू को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. यह भी पढ़ें: Monkey Attack Video: हापुड़ में बीजेपी नेता पर बंदरों ने किया हमला, इंटरनेट पर वीडियो वायरल

पार्किंग एरिया में घुसा भालू

A dangerous bear went on a rampage in Russia's Petropavlovsk-Kamchatsky. It attacked a 12-year-old boy (who survived by playing dead), a man in a parking lot (who escaped into his car), and an 84-year-old woman, who died from her injuries. The bear was shot near a local school. pic.twitter.com/Jbh4ZIZrWG — Brian McDonald (@27khv) September 25, 2025

