मुंबई, 29 सितंबर: मुंबई में हर जगह जश्न का माहौल है. हर कोई गरबा नाईट के जश्न में डूबा हुआ है. ऐसे में एविएशन कर्मचारी कसी पीछे रह सकते हैं. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें लोडर, ग्राउंड स्टाफ, एयरलाइन क्रू और यात्रियों सभी ने मिलकर टर्मिनल पर शानदार गरबा और डांडिया खेला. यह वीडियो न केवल नवरात्रि की भावना को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि त्योहारों का उत्साह सीमाओं और स्थानों का मोहताज नहीं होता. यह भी पढ़ें: Couple Caught Kissing At Garba Event: वडोदरा में गरबा कार्यक्रम में नाचते हुए NRI कपल किस करते हुए पकड़ा गया, देखें वायरल वीडियो

एयरलाइन स्टाफ और यात्रियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट किया गरबा

