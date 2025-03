हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस (World Kidney Day) मनाया जाता है. इस साल किडनी से जुड़ी बीमारियों और संक्रमणों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है. विश्व किडनी दिवस एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. यह किडनी रोग और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करने के तरीकों की भी वकालत करता है. विश्व किडनी दिवस व्यक्तियों को स्वस्थ जीवनशैली विकल्प चुनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. अपनी किडनी को स्वस्थ बनाने के लिए आपको ये पांच सरल उपाय करने होंगे. यह भी पढ़ें: World Sleep Day 2025: कब और क्यों मनाया जाता है विश्व नींद दिवस? जानें इसका इतिहास, नींद के लाभ एवं नींद से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट!

1. रोजाना व्यायाम करें.

2. अच्छी मात्रा में तरल पदार्थों को पिएं.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल करें.

4. सिमित मात्रा में नमक का सेवन करें.

5. तंबाखू और शराब का सेवन न करें.

#KidneyHealth | This #WorldKidneyDay, prioritize your kidney health!

Follow these five simple steps to ensure your kidneys stay strong and healthy. pic.twitter.com/yfH8Ay2p5S

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) March 13, 2025