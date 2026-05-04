West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि काउंटिंग सेंटर्स पर पार्टी के एजेंट्स को हतोत्साहित किया जा रहा है और टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि काउंटिंग एजेंट्स और उम्मीदवार बाहर न निकलें. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह सब भारतीय जनता पार्टी की योजना का हिस्सा है. फिलहाल इन आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल और गरम हो गया है, जबकि मतगणना प्रक्रिया जारी है.

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