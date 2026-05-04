West Bengal Election Result 2026 Live Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि काउंटिंग सेंटर्स पर पार्टी के एजेंट्स को हतोत्साहित किया जा रहा है और टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि काउंटिंग एजेंट्स और उम्मीदवार बाहर न निकलें. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह सब भारतीय जनता पार्टी की योजना का हिस्सा है. फिलहाल इन आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल और गरम हो गया है, जबकि मतगणना प्रक्रिया जारी है.

#WATCH | Kolkata: TMC candidate from Bhabanipur and West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Counting agents and candidates should not leave the counting centre. This is the BJP's plan, I have been saying this since yesterday that they will be shown ahead first. They have stopped… pic.twitter.com/jdU9OqxWEJ — ANI (@ANI) May 4, 2026

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)