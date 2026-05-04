West Bengal Election Result 2026 Live Update:भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जहां कभी एक तो कभी दूसरा आगे हो रहा है. आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल बढ़त बनाए हुए हैं. कस्बा सीट पर जावेद खान मजबूत बढ़त के साथ आगे हैं. कालीम्पोंग में भारत कुमार छेत्री आगे चल रहे हैं. शिवपुर सीट पर रुद्रनील घोष बढ़त बनाए हुए हैं. देगंगा में अनिसुर रहमान विदेश आगे हैं. डोमकल सीट पर मोस्ताफिजुर रहमान बढ़त में हैं. कुल मिलाकर मुकाबला मुख्य रूप से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बना हुआ है और कई सीटों पर करीबी टक्कर देखने को मिल रही है.

