Mumbai Bomb Blast Threat: महाराष्ट्र पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिली है. इस ईमेल में दावा किया गया है कि अगले दो दिनों में धमाका किया जाएगा, लेकिन इसमें न तो कोई जगह बताई गई है और न ही समय का जिक्र किया गया है. हालांकि मेल में अधिकारियों से यह जरूर कहा गया है कि इस धमकी को हल्के में न लें. मामले की गंभीरता को देखते हुए ईमेल को मुंबई पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया गया है. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और मेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

मुंबई पुलिस ने कहा है कि वे हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं और शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. फिलहाल किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है.

An anonymous email warning of a bomb blast within the next two days has been received by the Maharashtra Police Control Room and forwarded to Mumbai Police. The email gave no specific time or location but urged authorities not to ignore the threat. Police are investigating and… pic.twitter.com/GbKuETRCKP

