Sikkim State Lottery Result Today 6 PM: सिक्किम स्टेट लॉटरी के Dear Vixen Sunday वीकली लॉटरी के नतीजे आज, 10 अगस्त को घोषित कर दिए गए हैं. जिन खिलाड़ियों ने इस लॉटरी के टिकट खरीदे हैं, वे विजेताओं की सूची देख सकते हैं. लॉटरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह खास मौका है. भारत में इस समय 13 राज्यों में लॉटरी कानूनी है, जिनमें सिक्किम भी शामिल है. यहां Dear Vixen Sunday के अलावा Dear Donner, Dear Comet, Dear Blitzen और Dear Dasher जैसी कई स्कीमें चलाई जाती हैं. लॉटरी प्रेमी इन नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि वे जान सकें कि किसकी किस्मत चमकने वाली है.

ये भी पढें; Punjab State Rakhi Bumper Lottery 2025: इस रक्षाबंधन कौन बनेगा करोड़पति? पंजाब राखी बंपर लॉटरी में 7 करोड़ जीतने का शानदार मौका

सिक्किम स्टेट लॉटरी रिजल्ट लाइव स्ट्रीमिंग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)