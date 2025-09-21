Tej Pratap Yadav Statement: बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां (PM Modi Mother Abuse Case) को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मां किसी की भी हों, पूजनीय हैं और उनका अपमान असहनीय है. जो कोई भी मेरी बहन, मेरी मां या नरेंद्र मोदी की मां के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, वह पागल हो गया है. महुआ विधायक (Mahua MLA) पागल हो गया है. वह जो कह रहा है उसके वजन का एहसास नहीं है. मैं बिहार सरकार (Bihar Government) और केंद्र सरकार (Central government) से आग्रह करता हूं कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल भेजा जाए.

तेज प्रताप यादव ने चेतावनी भी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जनशक्ति जनता दल (Janashakti Janata Dal) महुआ से आंदोलन शुरू करेगा और दोषियों को सजा मिलने तक लड़ता रहेगा.

ये भी पढें: अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को जेल भेजा जाए, वरना आंदोलन होगा: तेज प्रताप यादव

PM की मां पर अपशब्द मामले में भड़के तेज प्रताप

#WATCH | Patna, Bihar | On RJD leader Rohini Acharya's post on X, former Bihar Minister Tej Pratap Yadav says, "Whoever uses this choice of words about my sister, my mother, or Narendra Modi's mother, has gone mad... Mahua MLA has gone mad. He doesn't realise the weightage of… pic.twitter.com/pcKrzARWYW — ANI (@ANI) September 21, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)