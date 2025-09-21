Tej Pratap Yadav Statement: बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां (PM Modi Mother Abuse Case) को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मां किसी की भी हों, पूजनीय हैं और उनका अपमान असहनीय है. जो कोई भी मेरी बहन, मेरी मां या नरेंद्र मोदी की मां के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, वह पागल हो गया है. महुआ विधायक (Mahua MLA) पागल हो गया है. वह जो कह रहा है उसके वजन का एहसास नहीं है. मैं बिहार सरकार (Bihar Government) और केंद्र सरकार (Central government) से आग्रह करता हूं कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल भेजा जाए.

तेज प्रताप यादव ने चेतावनी भी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जनशक्ति जनता दल (Janashakti Janata Dal) महुआ से आंदोलन शुरू करेगा और दोषियों को सजा मिलने तक लड़ता रहेगा.

PM की मां पर अपशब्द मामले में भड़के तेज प्रताप

