Tej Pratap Yadav Statement: बिहार के पूर्व मंत्री और RJD नेता तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. तेज प्रताप ने कहा, "मेरी जीवनशैली और खुशमिजाज स्वभाव को बर्दाश्त न कर पाने वाले पांच लोगों ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की." उन्होंने कहा कि वह इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे. तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि ये लोग आरएसएस और भाजपा से पैसे लेकर उनके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं. उनका मानना ​​है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ लोग उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि ये साजिशकर्ता पटना से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं और पहले RJD के सदस्य थे, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण पार्टी से निकाल दिए गए थे.

ये भी पढें: Tej Pratap Yadav Gave Advice to Tejashwi Yadav: ‘जयचंदों से सावधान हो जाओ’, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत

'5 लोगों ने मेरी छवि खराब करने की साजिश रची'

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)