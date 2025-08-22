Tej Pratap Yadav Statement: बिहार के पूर्व मंत्री और RJD नेता तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. तेज प्रताप ने कहा, "मेरी जीवनशैली और खुशमिजाज स्वभाव को बर्दाश्त न कर पाने वाले पांच लोगों ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की." उन्होंने कहा कि वह इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे. तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि ये लोग आरएसएस और भाजपा से पैसे लेकर उनके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं. उनका मानना ​​है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ लोग उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि ये साजिशकर्ता पटना से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं और पहले RJD के सदस्य थे, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण पार्टी से निकाल दिए गए थे.

'5 लोगों ने मेरी छवि खराब करने की साजिश रची'

#WATCH | Patna | On his tweet, Former Bihar Minister leader Tej Pratap Yadav said, "Five people worked together to completely ruin my life... They could not tolerate my jovial nature and hence made such allegations to ruin my career. I will go to court and file a case too... I… pic.twitter.com/uiPa2bIbze — ANI (@ANI) August 22, 2025

