Sikkim State Lottery Result Today 6 PM: सिक्किम स्टेट लॉटरी सांबाद का Dear Donner Saturday वीकली लॉटरी रिजल्ट आज, 16 अगस्त को शाम 6 बजे जारी कर दिया गया है. जिन्होंने यह टिकट खरीदा है वे अपने भाग्य का फैसला लाइव देख सकते हैं. लॉटरी भारत के सिर्फ 13 राज्यों में कानूनी है, जिनमें सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा जैसे राज्य शामिल हैं. नागालैंड और पश्चिम बंगाल की लॉटरी सबसे ज्यादा मशहूर हैं क्योंकि यहां पहला इनाम पूरे 1 करोड़ रुपये तक होता है.

खास बात यह है कि गरीब और आम लोग भी सिर्फ 6 रुपये का टिकट खरीदकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. कम दाम में बड़ा इनाम जीतने की यही उम्मीद इन लॉटरी को लोकप्रिय बनाती है. सिक्किम स्टेट लॉटरी के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

ये भी पढें: Dpboss Satta Matka: सट्टा मटका खेलते समय ये गलतियां पड़ेंगी भारी

प्रिय लॉटरी लाइव स्ट्रीमिंग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)