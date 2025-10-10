Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी ने आज, 10 अक्टूबर, को Dear Crown Friday के नतीजे घोषित कर दिए हैं. प्रतिभागी अब अपने टिकट नंबरों का उपयोग करके अपने विजेता नंबर देख सकते हैं. आज के Dear Crown Friday लॉटरी के नतीजे सिक्किम की राजधानी गंगटोक से जारी किए गए. लॉटरी में भाग लेने वाले खिलाड़ी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी नतीजे देख सकते हैं. खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या अनुमोदित चैनलों पर ही परिणामों की पुष्टि करें.

आज कई लोग इस लॉटरी (Satta Matka) में भाग लेकर अपनी किस्मत आजमा रहे थे और जीतने के अपने मौके का इंतजार कर रहे थे. लेकिन विजेताओं की सूची और पुरस्कार राशि अब लॉटरी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई है.

ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka Mumbai: मेन रतन चार्ट क्या है? सट्टा मटका में क्या है इसका रोल

10 अक्टूबर 2025, Dear Crown Friday लॉटरी परिणाम

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)