उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में एसिड अटैक का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी नीशू ने महिला टीचर पर इसलिए तेज़ाब फेंक दिया क्योंकि टीचर की शादी 2 महीने बाद फौजी से होनी है. पहले उसी फौजी से नीशू की बहन की शादी की बात चल रही थी. रिश्ता न होने से नीशू खफा था और टीचर को फौजी से शादी न करने के लिए धमका रहा था. बात न मानने पर उसने नीशू ने पीछा करते हुए दोपहिया वाहन से टीचर पर तेज़ाब फेंक दिया. हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी अस्पताल में इलाज के दौरान संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है. पुलिस ने नीशू से हमले में इस्तेमाल किया गया सबूत भी बरामद कर लिया है. फिलहाल आरोपी हिरासत में है और मामले की गहन जांच जारी है. यह भी पढ़ें: Viral Video: अपने आपको अधिकारी बताकर बिना पास के गरबा प्रोग्राम में ली एंट्री, गिरफ्तारी के बाद मांगी माफी

यूपी के संभल में टीचर पर तेज़ाब फेंकने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

संभल में टीचर भावना पर एसिड अटैक करने वाले नीशू को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है। नीशू ने माफी मांगी, लेकिन SP कृष्ण बिश्नोई ने कहा– "अब हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला न्याय देगा" टीचर की शादी 2 महीने बाद फौजी से होनी है। पहले उसी फौजी से नीशू की बहन की शादी की बात चल… pic.twitter.com/3TBLPNA6MT — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 26, 2025

संभल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एसिड अटैक के आरोपी को किया गिरफ्तार

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)