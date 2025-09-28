Mumbai AC Local: मुंबई (Mumbai) में पिछले दो दिनों से जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई की लाइफलाइन कही जानेवाली लोकल ट्रेन (Local Train) में भी पानी टपकने लगा है. ये ट्रेन एसी लोकल है. इस ट्रेन को लेकर बड़े बड़े दावें किए जाते है. लेकिन कई जगहों से पानी टपकने के कारण कोच में बैठे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इस दौरान बैठे यात्री ने सरकार को इस व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है. बता दें की ये कोई पहली बार नहीं कि लोकल ट्रेनों में बारिश में छत से पानी टपक रहा हो,इससे पहले भी मुंबई में कई ट्रेनों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @MumbaiHashtag नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train: सेंट्रल रेलवे के दावों की पोल खुली! बदलापुर से CSMT लोकल ट्रेन की छत से पानी टपकने से यात्रियों को हुई परेशानी; VIDEO

मुंबई की एसी लोकल ट्रेन की टपकने लगी छत

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)