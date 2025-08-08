MP Politics: मध्य प्रदेश की राजनीति से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से उतरकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपने साथ ले जाते दिख रहे हैं. यह दृश्य भोपाल के एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह का है, जहां दोनों नेता लगभग 5 साल बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर आए. सिंधिया मंच से नीचे उतरे और दिग्विजय सिंह से मिले, हाथ जोड़े और उन्हें मंच पर ले गए. इस दृश्य ने न सिर्फ़ तालियाँ बटोरीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को भी हवा दे दी. कभी एक-दूसरे पर तीखे हमले करने वाले ये दोनों नेता जब एक साथ नजर आए, तो सवाल उठे कि क्या यह एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत है या सिर्फ औपचारिकता?

वहीं, दिग्विजय सिंह का मंच पर न बैठने का संकल्प भी टूटता नज़र आया, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए था.

ये भी पढें: Jyotiraditya Scindia met Mohan Yadav: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोहन यादव से की मुलाकात, आपदा राहत बचाव पर चर्चा

सिंधिया ने पकड़ा दिग्विजय का हाथ

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)