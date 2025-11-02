Khesari Lal Yadav: बिहार चुनाव (Bihar Elections) का प्रचार जोर शोर से चल रहा है. एनडीए, जेडीयू आरजेडी, कांग्रेस सभी पार्टियों के उम्मीदवार प्रचार में जुटे है. अब ऐसे में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) को की आरजेडी पार्टी के उम्मीदवार है. उन्होंने एनडीए पर निशाना साधा है. खेसारी यादव ने कहा की 'लोगों को अब रोजगार चाहिए. उन्होंने कहा की ,' एनडीए (NDA) के लोग रोजगार पर कभी बात ही नहीं करते. हमेशा से ये लोग हिंदुत्व,सनातन, मंदिर, मस्जिद , हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर ही बोलते है. खेसारी ने कहा की ,' ये नफरत वाली प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए. उन्होंने कहा की ,' लोगों को खाली रखेंगे, तभी ही नफरत फैलती है.खाली दिमाग शैतान का घर. उन्होंने कहा की 20 साल से एनडीए की सरकार है. एल्किन एक फैक्ट्री तक नहीं लगी. उन्होंने कहा की ,' हमें ट्रेनें मिलती है, अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए, रोजगार नहीं मिलता. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: ‘पहले पैसे देकर लोग जिंदा बच जाते थे, अब गोली मार दी जाती है’: PM Modi के ‘जंगल राज’ वाले बयान पर Khesari Lal Yadav का पलटवार

आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का बयान

