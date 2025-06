Gujarat Assembly Bypoll Results 2025: गुजरात में विसावदर और कडी विधानसभा सीट पर पिछले सप्ताह हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को आ रहे हैं. फिलहाल दोनों सीटों पर बीजेपी लीड कर रही हैं. कडी विधानसभा सीट पर सत्तारूढ़ दल काफी आगे नजर आ रहा है, तो वहीं विसावदर में आप आमदमी पार्टी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है. इस सीट पर कांग्रेस पूरी तरह फेल नजर आ रही हैं. दोनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है. आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया विसावदर में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और दो राउंड में आगे भी रहे.

Counting of votes for Visavadar and Kadi Assembly bypolls is on. BJP is leading in both the seats. Aam Aadmi Party's Gopal Italiya is giving a tough fight to the BJP and was also ahead in two rounds. #BJP #AAP #Gujarat@AamAadmiParty @BJP4India @INCIndia

