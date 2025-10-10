Akhilesh Yadav's Facebook Page Suspended: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया है. सपा नेताओं का आरोप है कि फेसबुक ने बिना किसी चेतावनी या सूचना के पेज को सस्पेंड कर दिया. पार्टी ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया. सपा नेताओं ने इसे एक अनुचित और अहंकारी कदम बताया. सपा नेता पूजा शुक्ला (SP Leader Pooja Shukla) ने ट्विटर पर लिखा, "फेसबुक ने अपनी हदें पार कर दी हैं. यह कोई साधारण अकाउंट नहीं है, यह लाखों लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है. बिना किसी चेतावनी के इसे सस्पेंड करना लोकतंत्र का अपमान है." पवन पांडे (SP Leader Pawan Pandey) ने भी फेसबुक के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश की है.

हालांकि, फेसबुक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक कारण या बयान जारी नहीं किया गया है.

ये भी पढें: अब हिंदी में भी चलेगा जादू! Instagram और Facebook में आया Meta AI ट्रांसलेशन फीचर, REELS में बदल सकेंगे भाषा

सपा चीफ अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड

फेसबुक ने सभी हदें पार कर दी हैं: पवन पांडे

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)