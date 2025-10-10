Akhilesh Yadav's Facebook Page Suspended: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया है. सपा नेताओं का आरोप है कि फेसबुक ने बिना किसी चेतावनी या सूचना के पेज को सस्पेंड कर दिया. पार्टी ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया. सपा नेताओं ने इसे एक अनुचित और अहंकारी कदम बताया. सपा नेता पूजा शुक्ला (SP Leader Pooja Shukla) ने ट्विटर पर लिखा, "फेसबुक ने अपनी हदें पार कर दी हैं. यह कोई साधारण अकाउंट नहीं है, यह लाखों लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है. बिना किसी चेतावनी के इसे सस्पेंड करना लोकतंत्र का अपमान है." पवन पांडे (SP Leader Pawan Pandey) ने भी फेसबुक के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश की है.

हालांकि, फेसबुक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक कारण या बयान जारी नहीं किया गया है.

सपा चीफ अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड

Facebook has dared to cross its limits — it has suspended the official page of Akhilesh Yadav ji (@yadavakhilesh) without any warning or notice. This is not an ordinary account — this is Akhilesh Yadav ji , the voice of millions! Facebook must remember its boundaries — it… pic.twitter.com/6h27c1CHGL — Samajwadi Pooja shukla (@poojashukla04) October 10, 2025

फेसबुक ने सभी हदें पार कर दी हैं: पवन पांडे

फेसबुक ने आज अपनी सभी हदें पार करने की हिम्मत की है — बिना किसी चेतावनी या नोटिस के अखिलेश यादव जी (@yadavakhilesh) के ऑफिसियल पेज को निलंबित कर दिया है। ये कोई साधारण खाता नहीं है — उसने भारतीय लोकतंत्र और करोड़ो लोगो की आवाज अखिलेश यादव जी की आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास… — Pawan Pandey (@pawanpandeysp) October 10, 2025

