Shamli Hospital Attack: उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने जिला अस्पताल के अंदर और पुलिस के सामने दो बेड पर मौजूद मरीजों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. पुलिस (UP Police) और डॉक्टरों की मौजूदगी में हुई इस मारपीट से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया. घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो गया है, जिससे लोग हैरान हैं. अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मरीज सुरक्षित हैं और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

इस घटना ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है.

ये भी पढें: Shamli Shocker: ‘मेरी ये आखरी वीडियो है.. पत्नी प्रेमी के साथ भागी तो पिता ने 4 बच्चों संग यमुना नदी में लगाई छलांग, शामली का भयावह VIDEO आया सामने

जिला अस्पताल में दिनदहाड़े मरीजों पर लाठी-डंडों से हमला

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)