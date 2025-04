मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बार फिर गोलियों की आवाजें गूंज उठीं जब रात करीब 10 बजे डायमंड गार्डन के पास एक 50 वर्षीय बिल्डर को निशाना बनाया गया. बाइक सवार दो अज्ञात हमलावर सिग्नल पर रुकी पीड़ित की कार के पास पहुंचे और गोलियां चला दीं. बिल्डर की पहचान सदरुद्दीन खान उर्फ ​​सदरू के रूप में हुई है, जिसे कई चोटें आईं और उसे ज़ेन अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने पुष्टि की है कि खान की हालत अब स्थिर है. हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी और घेराबंदी अभियान अभी भी जारी है. यह भी पढ़ें: Who Is Vaniya Agarwal: 'हम हथियार बना रहे हैं, कोड नहीं': भारतीय-अमेरिकी इंजीनियर ने Microsoft को भेजा इस्तीफा, फिलिस्तीनियों की हत्या का लगाया आरोप

#WATCH | Mumbai: DCP Zone 6 Navnath Dhawale says, "An incident of firing has been reported at Diamond Garden signal around 10 pm... When a car stopped at the signal, two bike riders fired on the person in the car. The injured person has been admitted to the hospital and is now… https://t.co/18nEF4ChkB pic.twitter.com/EKasAChIdU

— ANI (@ANI) April 9, 2025