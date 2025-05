मराठी बनाम हिंदी बहस रुकने का नाम नहीं ले रही है. अभी कुछ दिन पहले एक हिंदी भाषी युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उस वीडियो में युवती दृढ़ता से कहती नजर आई, “मैं मराठी नहीं बोलूंगी.” अब इस तरह का एक नया वीडियो सामने आया है. ऐसा प्रतीत होता है कि एक टैक्सी चालक और कुछ मनसे कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई थी. इन युवकों ने एक टैक्सी बुक की थी. ड्राइवर ने अनुरोध स्वीकार कर लिया. हालांकि, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, "मैं नहीं जाना चाहता." गुस्साए युवकों ने पूछा, "अगर तुम जाना नहीं चाहते थे तो तुमने किराया क्यों लिया?" इस प्रश्न पर बहस शुरू हुई और जल्द ही यह सीधे मराठी बनाम हिंदी बहस में बदल गई. यह भी पढ़ें: Heated Argument Over Marathi: मराठी बोलने को लेकर युवती की पुरुष से तीखी बहस, वायरल वीडियो पर नेटिज़न्स ने दी प्रतिक्रिया

Kalesh b/w a Cab driver and Passenger (UP based Ola driver beaten for coming late 5 minutes and cancelling ride despite speaking Marathi) pic.twitter.com/1N8Ee8ENIQ

