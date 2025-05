एक महिला ने द वायर से जुड़े पत्रकार उमर राशिद पर बलात्कार, यौन, मानसिक और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. एक विस्तृत और वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में, उसने राशिद पर लंबे समय तक दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया. दावा किया कि उसने दिल्ली के उदार मीडिया हलकों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे बार-बार हिंसक हमलों और अपमान से भरे रिश्ते में फंसाने के लिए हेरफेर किया. उसने बताया कि उसे पीटा गया, बलात्कार किया और असुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे एसटीआई और गर्भपात सहित कई चिकित्सा समस्याएं हुईं. यह भी पढ़ें: ‘Mele Babu Ne Khana Khaya?’ फर्जी नग्न तस्वीरों का इस्तेमाल कर करता था साइबर फ्रॉड, महिला की आवाज में बात करते जालसाज का वीडियो आया सामने

महिला ने राशिद पर भावनात्मक यातना और उसके निजी सामान को नष्ट करने का भी आरोप लगाया. उसे प्रगतिशील के रूप में बलात्कारी कहते हुए, महिला ने जवाबदेही की मांग की. धार्मिक पहचान को जबरन थोपने के बावजूद उसने अनुरोध किया कि मामले को सांप्रदायिक न बनाया जाए. द वायर ने आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा कि एक स्वतंत्र योगदानकर्ता राशिद कानूनी प्रोटोकॉल के अनुसार आंतरिक जांच के अधीन होगा.

पत्रकार उमर राशिद पर महिला ने रेप और हिंसा का लगाया आरोप

पत्रकार: The Wire का उमर राशिद (The Hindu और Outlook में भी काम कर चुका है) पीड़िता का आरोप: 'प्रगतिशील पत्रकारिता' की आड़ में महिलाओं को फँसाकर यौन हिंसा करना उसका धंधा है पीड़िता ने खुलासा किया है कि ये उसका पैटर्न है, जिसके तहत वो कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है।… pic.twitter.com/Ay0C89HLRR — Anupam K. Singh (@anupamnawada) May 22, 2025

द वायर ने जांच शुरू की..

The Wire's statement on the grave allegations against one of our contributors, Mr. Omar Rashid: pic.twitter.com/eeZZWkntp8 — The Wire (@thewire_in) May 21, 2025

महिला जर्नलिस्ट ने लगाया रेप का आरोप

A woman journalist has accused Omar Rashid of The Wire of sexual assault, forced beef consumption, and abusive behavior. These grave allegations require a thorough investigation. @NCWIndia @DelhiPolice pic.twitter.com/IQhHIURFwp — Anil Tiwari (@Anil_Kumar_ti) May 22, 2025

हिन्दू महिला जर्नलिस्ट को बीफ खिलाने का आरोप

Kashmiri journalist Omar Rashid allegedly trapped a Hindu girl, assaulted her repeatedly and forced her to eat beef. He is currently associated with The Wire. pic.twitter.com/s8EJpyyrho — SAMEER 卐 (@HindutvaKaiser) May 21, 2025

