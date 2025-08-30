Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी के खिलाड़ी आज, 30 अगस्त को Dear Stork Saturday वीकली लॉटरी के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जिन लोगों ने संबाद शनिवार साप्ताहिक लॉटरी (Satta Matka) के टिकट खरीदे हैं, वे लाइव ड्रॉ देखकर विजेताओं की घोषणा देख सकते हैं. डियर लॉटरी एक ऑफलाइन पेपर लॉटरी है, जिसका संचालन नागालैंड सरकार द्वारा किया जाता है. यह डियर मॉर्निंग साप्ताहिक लॉटरी (Dear Morning Weekly Lottery) से अलग है, इसलिए जो लोग मॉर्निंग लॉटरी ड्रॉ देखना चाहते हैं, वे पिछले महीने की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं.

लॉटरी प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे परिणामों की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करें. लॉटरी विजेता बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है. विजेताओं को समय पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के निर्देश दिए जाएंगे.

Dear Stork Saturday लॉटरी का Result जारी

Disclaimer: लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद है, और इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. लॉटरी खेलने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें.

